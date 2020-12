Europese Commissie overweegt opties EU-herstelfonds te lanceren zonder Polen en Hongarije

donderdag 3 december 2020 , 16:35

Bron: European Commission

DEN HAAG (PDC) - De Europese Commissie zoekt naar opties om de Europese begroting in het herstelfonds buiten Polen en Hongarije om te lanceren, in het geval deze landen ertoe besluiten de meerjarenbegroting en het herstelfonds te blokkeren. Eerst zal er op de bijeenkomst van de Europese Raad van 10 en 11 december nog wel worden getracht tot een oplossing te komen met Polen en Hongarije.

Polen en Hongarije dreigen hun veto uit te spreken over de meerjarenbegroting over 2021-2027 en het herstelfonds zolang de koppeling van de rechtsstaat als voorwaarde voor Europese subsidies op deze wijze blijft bestaan. Zij willen dat deze koppeling aanzienlijk wordt afgezwakt of zelfs helemaal wordt geschrapt. De overige Europese landen voelen er vooralsnog weinig voor toe te geven aan de wensen van Polen en Hongarije, waardoor een impasse dreigt.

In verband met de coronacrisis is het van groot belang dat er spoedig een akkoord komt. Totdat alle lidstaten het eens worden over de financiële afspraken, kan het speciale coronasteunfonds van 750 miljard euro niet worden aangeboord. Om deze reden heeft Von der Leyen gisteren met EP-voorzitter Sassoli gebeld om opties te onderzoeken om het herstelfonds buiten Polen en Hongarije om te lanceren.

Plannen voor een 'overbruggingsoplossing' zouden begin volgend jaar al gepresenteerd kunnen worden die vervolgens via gekwalificeerde meerderheid door de lidstaten en het Europees Parlement kunnen worden aangenomen, zo bevestigt een hoge EU-ambtenaar. Hiermee zou er geen risico zijn dat een van de lidstaten het voorstel met een veto tegenhoudt.

Bron: Euractiv.com

