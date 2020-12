Europese Commissie zet zich met maatregelen in voor democratie

donderdag 3 december 2020 , 13:14

BRUSSEL (ANP) - Beperkende maatregelen om de pandemie in de EU te bestrijden hebben volgens de Europese Commissie invloed op het politieke proces en leiden her en der tot zorgen over de impact op de democratie. Ze wil daarom een aantal wetgevende en andere maatregelen nemen om vrije en eerlijke verkiezingen te bevorderen, de persvrijheid te versterken en desinformatie te bestrijden.

Zo stelt het dagelijks EU-bestuur voor politieke advertenties, onder meer online, aan wettelijke regels over transparantie te onderwerpen en de regels te herzien voor de financiering van politieke partijen. Ook moeten journalisten beter beschermd worden tegen het misbruik van rechtszaken die louter worden aangespannen om ze te intimideren en de mond te snoeren, in het Engels SLAPPS (Strategic Lawsuit Against Public Participation) geheten. De commissie wil daarvoor een steunfonds opzetten. Er komen maatregelen om verscheidenheid in de media te ondersteunen en de transparantie over media-eigendom te verbeteren.

Brussel gaat daarnaast de bestaande gedragscode over desinformatie herzien om online platforms te dwingen daar beter op toe te zien, zonder de vrijheid van meningsuiting aan te tasten.

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Věra Jourová (Justitie): "Democratie is niet vanzelfsprekend en moet gekoesterd en beschermd worden. We hebben een update nodig voor de uitdagingen van het digitale tijdperk. Burgers moeten kunnen beslissen, zonder manipulatie."

