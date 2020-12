Voormalig Europees kopstuk en Franse president Valéry Giscard d'Estaing overleden

donderdag 3 december 2020 , 11:50

DEN HAAG (PDC) - De Franse oud-president Valéry Giscard d'Estaing (1926-2020) is woensdag op 94-jarige leeftijd overleden. Hij overleed als gevolg van complicaties die verband houden met een coronabesmetting.

De liberale Giscard d'Estaing was president van Frankrijk tussen 1974 en 1981 en in die periode van doorslaggevend belang voor de ontwikkeling van de Europese integratie. Als president van Frankrijk speelde hij een belangrijke rol bij de instelling van de Europese Raad in 1976. Vervolgens speelde hij ook een belangrijke rol bij de invoering van de rechtstreekse verkiezing van het Europees Parlement. Deze verkiezingen vonden in 1979 voor het eerst plaats. Tenslotte was hij samen met de Duitse Bondskanselier Helmut Schmidt verantwoordelijk voor het Europese Monetaire Systeem.

In de nadagen van zijn lange politieke loopbaan was Giscard d'Estaing tussen 2002 en 2003 bovendien voorzitter van de Europese Conventie voor de toekomst van Europa. Uit deze conventie kwamen in 2004 de plannen voor een Europese Grondwet voort. Deze ideeën werden uiteindelijk in een referendum weggestemd door Nederland en zijn eigen land: Frankrijk. Dit zag hij persoonlijk als een grote nederlaag. Daarna verdween hij grotendeels van het internationale politieke toneel.

