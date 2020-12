Forse krimp bedrijvigheid in dienstensector eurozone

donderdag 3 december 2020 , 12:02

Bron: © European Union, 2016

LONDEN (ANP) - De bedrijvigheid in de dienstensector van de eurozone is in november flink teruggevallen door de tweede coronagolf in Europa. Bedrijfstakken als de detailhandel, horeca, luchtvaart en toerisme kampten met het oplopende aantal coronabesmettingen en nieuwe lockdowns. Dat meldde marktonderzoeker Markit op basis van zijn inkoopmanagersindex die de bedrijvigheid in de dienstensector weerspiegelt.

De index voor de eurolanden kwam volgens Markit uit op een definitieve stand van 41,7. Daarmee is de graadmeter gezakt naar het laagste niveau sinds mei en wordt de derde maand met krimp op rij opgetekend. Een stand van 50 of meer wijst op groei, daaronder op krimp van de bedrijvigheid.

In alle grote economieën van de eurozone was vorige maand krimp te zien van de dienstensector, vooral in Spanje, Italië en Frankrijk. In Duitsland was de neergang wat minder sterk.

De samengestelde index van diensten en industrie in het eurogebied noteerde voor november een niveau van 45,3. Dat betekent dat de economische activiteit in de eurozone vorige maand is gekrompen.

De Markit-index voor de Britse dienstensector noteerde voor november een stand van 47,6, waarmee dus ook sprake is van krimp na groei in de voorgaande maand. Daarmee is de graadmeter voor de omvangrijke dienstensector in het Verenigd Koninkrijk gedaald naar het laagste niveau sinds juni.

