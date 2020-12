Advies aan EU-hof: geef Hongarije ongelijk over EU-strafprocedure

donderdag 3 december 2020 , 10:30

LUXEMBURG (ANP) - De Europese strafprocedure tegen Hongarije kan doorgaan, vindt de belangrijkste adviseur van het Europees Hof van Justitie. Het Europees Parlement heeft de procedure wel degelijk volgens de regels in gang gezet, ook al bestrijdt Hongarije dat. Het oordeel van de advocaat-generaal weegt doorgaans zwaar voor het Luxemburgse hof.

Het Europees Parlement stemde in 2018 voor het activeren van de strafprocedure, het zogeheten artikel 7, omdat Hongarije de rechtstaat zou aantasten. Die kan er uiteindelijk toe leiden dat de regering in Boedapest zijn stemrecht in de EU verliest.

Hongarije stapte naar het Europese hof, omdat de stemming niet rechtsgeldig zou zijn geweest. Twee derde van de uitgebrachte stemmen was weliswaar voor, zoals is vereist. Maar als de Europarlementariërs waren meegeteld die zich van stemming onthielden, dan was de tweederdemeerderheid niet gehaald.

Dat houdt geen steek, vindt de advocaat-generaal. Het reglement van het parlement spreekt van "uitgebrachte stemmen".

