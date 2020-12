Positieve geluiden over voortgang brexitonderhandelingen

donderdag 3 december 2020 , 13:37

gewijzigd

LONDEN (ANP) - Er wordt goede vooruitgang geboekt in de onderhandelingen over een handelsdeal tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Dat zei de Britse minister van Onderwijs Gavin Williamson tegen nieuwszender Sky. Ook bronnen in Brussel zeggen tegen persbureau Reuters dat de gesprekken de goede kant opgaan en dat mogelijk de komende dagen een akkoord kan worden gesloten door EU-brexitonderhandelaar Michel Barnier en zijn Britse collega David Frost.

Williamson zei dat hij verwacht dat de onderhandelingen tot het uiterste gevoerd gaan worden, maar dat dit kenmerkend is als het gaat om gesprekken met de EU. Hij verklaarde wel dat de regering van premier Boris Johnson geen brexitdeal zal tekenen die indruist tegen de Britse belangen. "Wat ik heb gehoord is dat er goede vooruitgang wordt geboekt, maar we sluiten alleen een deal die goed is voor het Verenigd Koninkrijk. Als die deal er niet komt, gaan we ook niet tekenen", aldus Williamson.

De Brusselse bronnen zeiden dat mogelijk al vrijdag of dit weekend een overeenkomst bereikt kan worden tussen Barnier en Frost. De komende 24 tot 48 uur worden volgens de ingewijden dan ook cruciaal in de brexitgesprekken.

Daar staat tegenover dat een EU-diplomaat ook tegen Reuters zei dat er nog aanzienlijke verschillen te overbruggen zijn in de onderhandelingen en dat het nog lang niet zeker is dat snel een deal bereikt kan worden.

De Ierse minister van Buitenlandse Zaken, Simon Coveney, denkt dat Brussel en Londen binnen enkele dagen een brexitdeal zouden kunnen bereiken. "We moeten even onze zenuwen in bedwang houden en vertrouwen op Michel Barnier. Als we dat doen denk ik dat er een goede kans is dat een deal binnen een paar dagen over de streep kan worden getrokken."

Eerder deze week werd door bronnen aan persbureau Bloomberg gemeld dat de belangrijkste struikelblokken bij de onderhandelingen nog niet uit de weg waren geruimd. Het gaat dan om de toegang van Europese vissers tot Britse wateren, gelijke kansen voor Britse en Europese bedrijven en de manier waarop toezicht moet worden gehouden of beide kanten zich aan de gemaakte afspraken houden. Barnier zou dat hebben gezegd tegen EU-ambassadeurs in een besloten bijeenkomst.

De Britten verlieten eind januari de EU. Tot het einde van het jaar geldt een overgangsperiode waarin ze de Europese regels nog volgen. Zonder handelsakkoord gaan vanaf 1 januari allerlei restricties gelden zoals importheffingen over en weer.

