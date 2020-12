Bloomberg: 'VS en EU willen geschil over vliegtuigsubsidies snel bijleggen'

woensdag 2 december 2020 , 19:57

Bron: Europese Unie, 2016, foto: Cristof Echard

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - Handelsvertegenwoordigers van de Verenigde Staten en de Europese Unie willen naar verluidt een langlopend geschil over subsidies voor vliegtuigmakers snel de wereld uit helpen. Bronnen meldden aan persbureau Bloomberg dat door handelsdelegaties wordt ingezet op een akkoord voorafgaand aan de machtswisseling in de VS in januari.

Het gaat om een al zestien jaar durend conflict tussen de VS en de EU over staatssteun aan hun luchtvaartsector. Washington beschuldigde Europese landen ervan Airbus stiekem te hebben ondersteund met gunstige leningen. De EU vindt op haar beurt dat Boeing werd geholpen met voordelige belastingregels. In een reactie op het geschil werden over en weer extra handelstarieven ingesteld. Die kregen weer de goedkeuring van Wereldhandelsorganisatie WHO.

De Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Robert Lighthizer en zijn Europese tegenhanger Valdis Dombrovskis zouden nu proberen het geschil op korte termijn te beslechten. De VS deden daarvoor eerder al een aanbod. Airbus moest dan van de Amerikanen miljarden euro's aan vermeende illegale overheidssteun terugbetalen en in ruil daarvoor schaften de VS dan onder meer de tarieven af voor wijn, whisky en andere producten.

De Europese Commissie zei eerder al onderhandelend tot een oplossing te willen komen, maar invoerheffingen niet te schuwen. Het terugstorten van subsidies door Airbus is gelet op de huidige coronaproblemen ook lastig. De vliegtuigmaker kampt onder meer met een tegenvallende vraag naar vliegtuigen.

Verschillende lidstaten in de EU, waaronder Duitsland, zouden de banden met de VS willen aanhalen. Daarmee moet ook een einde worden gemaakt aan de problemen door de heffingen die de Amerikaanse president Donald Trump instelde.

