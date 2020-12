Europol spoort duizenden 'geldezels' op bij witwasonderzoek

woensdag 2 december 2020 , 14:20

Bron: © Nico Visser

DEN HAAG (ANP) - Europol heeft bij een wereldwijde actie tegen witwaspraktijken 4031 zogeheten geldezels opgespoord. Er werden volgens de Europese politieorganisatie 422 personen gearresteerd.

Geldezels zijn personen die hun bankpas of -rekening ter beschikking stellen om crimineel verkregen geld weg te sluizen of wit te wassen. Bij de operatie, tussen september en november, werden meer dan 1500 strafrechtelijke onderzoeken ingesteld. Zeker 500 banken waren bij de onderzoeken betrokken. Er werden bijna 5000 frauduleuze bankactiviteiten, met een omvang van naar schatting 33,5 miljoen euro, ontdekt.

Vaak zijn geldezels zelf niet bewust van de criminele activiteiten. Ze worden onder meer via sociale media benaderd met bijvoorbeeld nepvacatures. Daarin beloven criminelen dat er snel geld verdiend kan worden. Om mensen hiervoor te waarschuwen is Europol in samenwerking met Europese autoriteiten een campagne gestart over hoe criminelen te werk gaan.

