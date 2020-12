EMA kritisch over snelle Britse goedkeuring coronavaccin

woensdag 2 december 2020 , 12:55

Bron: © European Union, 2020

AMSTERDAM (ANP/RTR) - Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) reageert kritisch op de snelle goedkeuring van een eerste coronavaccin door het Verenigd Koninkrijk. Het EMA, dat beoordeelt of vaccins veilig en werkzaam zijn, vindt dat de eigen procedure meer op zijn plaats is dan de noodprocedure die de Britse medicijnautoriteit MHRA heeft gevolgd. Het Europese agentschap zou bijvoorbeeld meer controles uitvoeren.

Het Verenigd Koninkrijk heeft als eerste westers land een coronavaccin goedgekeurd. De Britse medicijnautoriteit herkent zich niet in kritiek op de snelheid waarmee het middel van Pfizer en BioNTech is beoordeeld. Alle normen die ook in de Europese Unie gelden zijn gehanteerd, zegt de leiding. Het Britse vertrek uit de EU heeft volgens het MHRA geen rol gespeeld in de snelheid of zorgvuldigheid van de beoordeling.

Net als het EMA is het MHRA al tijdens de onderzoeksfase begonnen met de beoordeling van het vaccin. Bij zo'n zogeheten 'rolling review' beoordelen de toezichthouders de gang van zaken tijdens de eerste twee onderzoeksfases alvast, terwijl de cruciale derde fase nog gaande is. Tijdens die laatste fase worden grote groepen proefpersonen gevaccineerd en moet blijken of het vaccin effectief is.

Een medisch topadviseur van de Britse overheid, professor Munir Pirmohamed, legde op een persconferentie uit dat mensen twee injecties van het vaccin krijgen. Na de eerste inenting kunnen ze na twaalf dagen al enige immuniteit hebben. Zeven dagen na de tweede dosis zouden ze optimaal beschermd moeten zijn tegen het virus, zei de expert volgens de BBC.

Het EMA verwacht voor het einde van de maand een besluit over het vaccin van Pfizer en BioNTech. Het bureau is op 1 december begonnen aan de beoordeling van het verzoek om tot de Europese markt te worden toegelaten. Dezelfde dag begon het EMA aan de definitieve beoordeling van het vaccin van concurrent Moderna.

