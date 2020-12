Brussel wil relatie met VS onder Biden nieuw leven inblazen

woensdag 2 december 2020 , 12:46

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie grijpt de aanstaande machtswisseling in de Verenigde Staten aan om de banden tussen de twee traditionele bondgenoten weer aan te halen. "Als het transatlantische partnerschap sterk is, dan zijn de EU en de VS ook sterker. Het is tijd om het contact te herstellen", zegt Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen.

Onder president Donald Trump zijn de betrekkingen tussen Brussel en Washington verzuurd. De verkiezingsoverwinning van de Democraat Joe Biden en zijn vicepresident Kamala Harris, een nieuwe geopolitieke en economische realiteit en een "meer assertieve en bekwame" EU, bieden een uitgelezen kans om de internationale samenwerking nieuw leven in te blazen, stelt Brussel.

De commissie stelt vier beleidsterreinen voor om samen op te trekken: gezondheid, inclusief bestrijding van de Covid-19-pandemie, klimaatverandering en verduurzaming, handel en versterking van de democratie.

Brussel wil samen met Washington werken aan de ontwikkeling en distributie van coronavaccins, tests en behandelingen, en de handel in noodzakelijke medische goederen reguleren. Ook hoopt de commissie op Amerikaanse inzet om de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te versterken. President Trump trok de VS in juli terug uit de WHO.

Ook stelt de commissie voor dat de VS en EU zich in een gezamenlijke verklaring committeren aan het bereiken van klimaatneutraliteit in 2050 op beide continenten. De EU-leiders hebben die afspraak al in de Green Deal vastgelegd. Biden heeft zich al voorstander verklaard van netto nul CO2-uitstoot over dertig jaar.

De handelsrelatie tussen EU en VS moet ook weer worden hersteld, door bestaande bilaterale conflicten op te lossen. Brussel wil een Europees-Amerikaanse Handels- en Technologieraad opzetten en een leidende rol met de VS in het hervormen van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Ook moet er "een dialoog" komen over de aanpak van belastingontwijking door onlineplatforms en grote ICT-bedrijven.

Ten slotte zoekt de commissie naar samenwerking met Washington om de opkomst van autoritaire regimes, mensenrechtenschending en corruptie te bestrijden.

Volgens EU-buitenlandchef Josep Borrell stuurt de EU een sterk signaal met concrete voorstellen. "Laten we vooruit- en niet terugkijken."

EU-president Charles Michel heeft Biden namens de EU-regeringen al uitgenodigd voor een top in de eerste helft van volgend jaar. Dat kan dan worden gecombineerd met een bezoek aan de NAVO.

