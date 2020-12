Havenbedrijf verwacht 300 brexittrucks per dag op te vangen

dinsdag 1 december 2020 , 18:38

ROTTERDAM (ANP) - Het Havenbedrijf Rotterdam verwacht als de brexit een feit is, dagelijks 300 vrachtwagens te moeten opvangen die nog geen goede papieren hebben. Rijkswaterstaat, die alle verkeersstromen moet regelen, denkt vier tot zes weken nodig te hebben voordat de drukte in de haven op normaal niveau is. En staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën, Douane) sluit opstoppingen in de Rotterdamse haven niet uit.

"Het is ook ingewikkeld, je moet aan extra vereisten voldoen en er zullen ook best bedrijven zijn die in deze coronatijd met andere zaken bezig zijn geweest dan voorbereiden op de brexit", aldus Van Huffelen. De douane heeft ruim 900 extra medewerkers aangenomen en opgeleid. "We zullen moeten zien hoe snel en goed dat straks gaat, maar dat heeft ook te maken met de vereisten die het Verenigd Koninkrijk stelt. Voor een deel zijn de formaliteiten aan de overkant nog niet duidelijk."

"95 procent van alle lading in de haven gaat naar Engeland. Daarom heeft de brexit ook grote impact", aldus Mark Dijk van Havenbedrijf Rotterdam. De laatste jaren zijn de aantallen in de terminals aanzienlijk gegroeid, wegens gebrek aan douaneformaliteiten. Per 1 januari 2021 zijn die er wel en moeten chauffeurs documentatie hebben om hun lading te vervoeren.

Bij gebrek aan documenten kunnen chauffeurs straks terecht op ruim 700 noodparkeerplekken bij terminals in Vlaardingen, Hoek van Holland en bij Europoort. Volgens Lucien Stötefalk, directeur van logistiek dienstverlener DFDS in Vlaardingen, duurt het verwerken van de benodigde documenten in het straks verplichte digitale aanmeldsysteem Portbase "enkele seconden". Ruim 10 procent van de bedrijven moet zich nog voor het systeem aanmelden.

De parkeerterreinen worden afgesloten en bewaakt "om problemen te voorkomen", zegt Van Huffelen. Dan gaat het om de veiligheid van de chauffeurs en om bijvoorbeeld inklimmers te voorkomen. De douane werkt daarvoor samen met Justitie en Veiligheid en andere ministeries zoals Landbouw, die over de inspectie van de vracht gaat en Infrastructuur en Waterstaat, zodat vrachtwagens goed kunnen doorrijden. Over de extra kosten voor de douane kon ze nog niks zeggen.

Dinsdag hielden het Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat, de douane en DFDS een flyeractie om chauffeurs nog een laatste keer attent te maken op de brexit. Rijkswaterstaat werkt al anderhalf jaar aan verkeerscirculatieplannen voor het gebied. "We zijn goed voorbereid", zegt David van Baarle, directeur wegverkeersmanagement van Rijkswaterstaat. De dienst zet berichten op matrixborden in het gebied en extra personeel in. Hoeveel geld daarmee gemoeid is, kon Rijkswaterstaat nog niet zeggen.

