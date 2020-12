Nederlandse regering en Kamer stellen zich hard op in rechtsstaatruzie

woensdag 2 december 2020 , 8:24

Bron: Nederlands Voorzitterschap EU 2016

BRUSSEL (ANP) - Aan Nederlandse zijde is "weinig ruimte" voor een compromis in het hoogopgelopen conflict met Hongarije en Polen over de rechtstaat, zegt minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken). Hij heeft dat vorige week nog eens laten weten aan de twee landen, die de EU-begroting en het coronaherstelfonds blokkeren zolang de rechtstaatvoorwaarden niet van tafel gaan. Ook liet hij dat weten aan bemiddelaar Duitsland.

Blok belde naar eigen zeggen met zijn collega's in Boedapest en Warschau, en in Berlijn, dat dit halfjaar de EU voorzit en daarom zoekt naar een uitweg uit de patstelling. Nederland noemde het plan om lidstaten af te rekenen op hun omgang met bijvoorbeeld kritische journalisten en onafhankelijke rechters eerder al "echt de ondergrens" en weigert dat af te zwakken, zoals Hongarije en Polen eisen. Maar de Duitse bondskanselier Angela Merkel deed maandag een beroep op "alle zijden" om zich "in zekere mate" inschikkelijk op te stellen en tot een vergelijk te komen.

Nederland hoopt "van harte dat het lukt in de beperkte resterende tijd" een oplossing te vinden, zegt Blok. "Maar de sleutel ligt echt bij Hongarije en Polen." Hij onderstreept dat Nederland niet het enige EU-land is dat wil vasthouden aan de rechtstaatvoorwaarden zoals ze nu op tafel liggen.

Nederland gaat ondertussen op zoek naar bondgenoten om Polen voor het Europees Hof van Justitie te dagen omdat de Poolse regering de onafhankelijkheid van rechters aantast, zegt Blok. De Tweede Kamer vroeg het kabinet dinsdag om voorbereidingen te treffen en medestanders te zoeken om zelf naar het hof te stappen, omdat de Europese Commissie dat tot dusver nalaat.

We gaan nu alle Europese landen benaderen met de vraag of ze openstaan voor zo'n stap en gaan nu gewoon proberen medestanders te vinden, aldus de minister.

