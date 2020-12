Europarlementariërs eisen vertrek Frontex-baas om 'push-backs'

dinsdag 1 december 2020 , 17:59

BRUSSEL (ANP) - De fractie van sociaaldemocraten (S&D) in het Europees Parlement eist het ontslag van de directeur van de Europese Grens- en Kustwacht Fabrice Leggeri na diens optreden op een hoorzitting over het illegaal terugduwen (push-backs) van bootjes met asielzoekers op de Middellandse Zee. Frontex is hier volgens S&D medeplichtig aan, maar Leggeri heeft ook doelbewust informatie achtergehouden voor het parlement, stelt Europarlementariër Kati Piri (PvdA).

Het EU-agentschap kwam vorige maand in opspraak na beschuldigingen dat Europese kustwachters niet hadden ingegrepen bij 'pushbacks' op de Middellandse Zee. De Griekse kustwacht zou op gewelddadige wijze boten met migranten en vluchtelingen hebben weggestuurd zonder dat Frontex actie ondernam.

"Het is natuurlijk absurd dat Frontex is betrokken bij illegale activiteiten", zegt Piri. "Ze zijn verplicht mensen in nood op zee te redden en alle mensenrechtenverdragen na te leven. Daar heeft Leggeri gigantisch in gefaald."

De Europese Groenen eisten na afloop van de hoorzitting in de commissie Burgerlijke Vrijheden een parlementair onderzoek. Volgens Tineke Strik (GroenLinks) stapelen de bewijzen zich op. "Frontex was op de hoogte van de push-backs en lijkt dit stilzwijgend te accepteren en soms zelfs bewust mee te helpen of informatie hierover te verdonkeremanen. Tot nu toe heeft Frontex alle verwijten ontkend. Er moet een parlementair onderzoek komen om de verschillende partijen te horen, bewijs te onderzoeken en politieke actie te ondernemen, om deze verschrikkingen te stoppen."

Leggeri voerde op de hoorzitting aan dat intern onderzoek van Frontex geen bewijzen voor de beschuldigingen heeft opgeleverd. De Europese Ombudsman is inmiddels ook een onderzoek gestart naar het functioneren van de interne procedures bij Frontex.

Frontex werd in 2015 door de EU-ombudsman gemaand een transparante klachtenprocedure op te zetten en een onafhankelijke functionaris aan te stellen voor migranten en asielzoekers die menen dat hun grondrechten zijn geschonden toen ze met Frontex te maken hadden. De Ombudsman wil weten of dat mechanisme wel werkt en of de functionaris zijn werk onafhankelijk kan verrichten.

