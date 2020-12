EU-hof: cao geldt ook voor Nederlands werk buitenlandse trucker

dinsdag 1 december 2020 , 13:28

Bron: Europese Unie, 2014, foto: Jan-Joseph Stok

LUXEMBURG (ANP) - Buitenlandse chauffeurs moeten voor Nederlands werk evenveel verdienen als hun Nederlandse collega's. De Europese regels voor zogeheten gedetacheerde werknemers gelden ook voor truckers, oordeelt het Europees Hof van Justitie.

Het hof boog zich over een zaak die door vakbeweging FNV was aangespannen tegen het Brabantse transportbedrijf Van den Bosch. Dat nam chauffeurs in dienst via zijn Duitse of Hongaarse vestiging en betaalde hun bijvoorbeeld een Hongaars salaris, terwijl ze opdrachten kregen uit het hoofdkantoor in Erp.

Ook voor een in Nederland gedetacheerde Hongaarse trucker geldt "in beginsel" de Nederlandse cao, stelt het Luxemburgse hof na vragen van de Nederlandse Hoge Raad. Mits zijn werk "een voldoende nauwe band met dat grondgebied" heeft.

De FNV wees erop dat de Hongaarse werkgever van de chauffeurs een filiaal is van Van den Bosch. Zelfs als het niet de opzet was van het bedrijf om chauffeurs zo minder te betalen, dan maakt zo'n concernverband het ontlopen van de Nederlandse cao toch makkelijker, stelt de vakbond. Maar voor de beoordeling of een chauffeur onder de Nederlandse regels valt maakt het niet uit of de verschillende bedrijven in één hand zijn, stelt het hof.

