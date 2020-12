Opnieuw negatieve inflatie in eurozone

dinsdag 1 december 2020 , 11:22

LUXEMBURG (ANP) - De inflatie in de eurozone is ook in november weer negatief, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat dat een voorlopige schatting maakte. De inflatie kwam uit op min 0,3 procent, evenveel als in oktober.

De inflatie in de eurozone is al sinds augustus negatief en economen hadden daar dan ook al op gerekend. Wel rekenden ze op een inflatie van min 0,2 procent deze maand.

De gedaalde consumentenprijzen hangen samen met de gedaalde vraag naar bepaalde producten door de coronacrisis. Ook staan de prijzen in de dienstensector onder druk of zijn ze moeilijk meetbaar omdat bijvoorbeeld vakanties en vliegtickets veel minder verkocht worden. Bovendien zijn de energieprijzen door overaanbod al maanden relatief laag.

De kerninflatie, dus zonder de invloed van de sterk schommelende prijzen voor energie en levens- en genotsmiddelen, was in november 0,2 procent, gelijk aan een maand eerder.

De grootste negatieve inflatie binnen de eurozone werd gemeten in Griekenland met min 2 procent. In Nederland was de inflatie nog wel positief: 0,7 procent.

Terug naar boven