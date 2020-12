Bedrijvigheid Europese industrie groeit iets minder hard

dinsdag 1 december 2020 , 12:16

gewijzigd

Bron: © Liesbeth Weijs

LONDEN (ANP) - De bedrijvigheid in de industrie in de eurozone is ook in november gegroeid, maar wel minder stevig dan in oktober. Dat maakte de Britse marktonderzoeker Markit bekend op basis van definitieve cijfers. Ook in Duitsland was de toename wat minder groot dan een maand eerder.

De inkoopmanagersindex van Markit voor de eurozone, die de bedrijvigheid in de industrie meet, kwam in november uit op 53,8 tegen 54,8 in oktober. Het betekent de vijfde maand van groei op rij. De graadmeter duidt bij een stand boven de 50 op groei en daaronder op krimp. Bij een voorlopige raming was de stand nog 53,6.

De index voor de Duitse industrie kwam uit op 57,8 tegen 58,2 in oktober. Ook in Italië was de groei met een stand van 51,5 lager dan in oktober toen de inkoopmanagersindex op 53,8 stond.

In Frankrijk en Spanje nam de bedrijvigheid in de industrie in november af, waar er in oktober nog een stijging was. De Franse index kwam uit op 49,6 tegen 51,3 een maand eerder, de graadmeter voor Spanje daalde van 52,5 in oktober naar 49,8 vorige maand.

De Britse industrie groeide in november juist harder dan een maand eerder. Daar kwam de graadmeter uit op 55,6 tegen 53,7 in oktober.

Vrijwel overal daalde de productie, maar ook het aantal nieuwe opdrachten. Voor een volledig beeld van de economie moet echter nog gewacht worden tot donderdag. Dan volgen de inkoopmanagersindexen voor de dienstensector. In dat deel van de economie vallen door de coronacrisis de grootste klappen. Onder meer de reisbranche en de horeca vallen in die categorie.

Terug naar boven