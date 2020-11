Kremlin verwerpt Moldavisch idee troepenvervanging Transnistrië

maandag 30 november 2020 , 12:25

MOSKOU (ANP/RTR) - Het Kremlin heeft maandag een idee afgewezen om Russische troepen te vervangen die gestationeerd zijn in de afgescheiden regio Transnistrië, een afgescheiden regio van Moldavië. Het idee werd gesteund door de nieuwe president van Moldavië, maar Moskou zegt dat een dergelijke stap de regio ernstig zou destabiliseren.

Het Russische persbureau TASS meldde eerder dat de nieuw gekozen Moldavische president Maia Sandu voor het idee is Russische vredeshandhavers in Transnistrië te vervangen door waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). Sandu is een verklaard voorstander van nauwere banden met de Europese Unie.

Transnistrië ligt als een soort niemandsland tussen Moldavië en Oekraïne. Het dwergstaatje scheidde zich in 1990 af van Moldavië, maar wordt door vrijwel geen land erkend. Rusland heeft met zijn militaire aanwezigheid een flinke vinger in de pap in de landstrook.

