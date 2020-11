Hofvijver november 2020: De spagaat van Macron

maandag 30 november 2020 , 13:00

DEN HAAG (PDC) - Met meer energie dan zijn voorganger wil de Franse president Emmanuel Macron werk maken van een Franse islam en tegelijkertijd het islamitische terreurprobleem aanpakken. Makkelijk gaat dat echter niet worden: voorgestelde maatregelen zijn omstreden en er zal ook maatwerk van onderaf (in wijken, op scholen) moeten plaatsvinden. Niek Pas analyseert de Franse situatie scherpzinnig in de vandaag gepublieerde novembereditie van de Hofvijver.

Verder besteed de Hofvijver op Europees vlak aandacht aan de problemen in Spanje: zowel op economisch gebied als in de strijd tegen het coronavirus zijn de Spaanse moeilijkheden groot. Robbert Bosschart, voormalig NOS-correspondent in Spanje, concludeert in zijn artikel somber: "Maar wat deze crisis het scherpst aan het licht brengt, is de blinde vernielingsrage van de Spaanse politiek."

Daarnaast wordt op nationaal vlak in de novembereditie van de Hofvijver onder andere ruim aandacht besteed aan de parlementaire enquête over de toeslagenaffaire ('Slager keurt eigen vlees'), de partijorganisatie van FvD en overheidsfinanciën in coronatijden door oud-minister van Financiën Onno Ruding.

Dat en meer onderwerpen over politiek van Den Haag tot Brussel, in de nieuwste editie van de Hofvijver.

