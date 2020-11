Turkije beëindigt omstreden onderzoeksmissie in Middellandse Zee

maandag 30 november 2020 , 9:39

Bron: © Anton Bussemaker

ANKARA (ANP/RTR) - Het Turkse onderzoeksschip Oruc Reis heeft maandag een omstreden onderzoeksmissie naar olie en gas beëindigd in een betwist deel van de Middellandse Zee. De NAVO-leden Turkije en Griekenland maken allebei aanspraak op onderzeese energiebronnen in het gebied.

De spanningen laaiden in augustus op toen Ankara de Oruc Reis erop uit stuurde voor seismisch onderzoek in deze wateren waarvan ook Griekenland de rechten claimt. Turkije trok het schip in oktober terug vlak voor het begin van een EU-top om "diplomatie mogelijk te maken", maar stuurde het schip later terug na wat het "onbevredigende resultaten van de top" noemde.

Eerder deze maand zei Turkije dat de Oruc Reis tot 29 november in de regio actief zou zijn. Het Turkse ministerie van Energie meldde maandag dat het schip een missie had voltooid die begon op 10 augustus. Trackinggegevens bevestigden dat de Oruc Reis maandagochtend terug was in de haven van Antalya.

Na weken van opgelopen spanningen kwamen Ankara en Athene overeen om de besprekingen over de claims in september te hervatten, na een onderbreking van vier jaar. Maar Griekenland heeft sindsdien gezegd dat het geen gesprekken zou beginnen zolang Turkse schepen zich in betwiste wateren bevinden.

Vorige week riep het Europees Parlement op tot sancties tegen Ankara vanwege het bezoek van president Erdogan aan Noord-Cyprus en de Turkse operaties in het oostelijke Middellandse Zeegebied, die het illegaal noemde. De EU-leiders zullen op 11 en 12 december bijeenkomen om sancties te bespreken.

Terug naar boven