Barnier: brexitoverleg gaat ook op zondag verder

zondag 29 november 2020 , 13:09

Bron: The Council of the European Union

LONDEN (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De onderhandelingen over een handelsverdrag tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk gaan ook op zondag door. Dat zei EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier in Londen tegen verslaggevers. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab toonde zich in een reeks interviews optimistisch over de voortgang van de onderhandelingen.

Volgens hem is visserij het grootste obstakel. Raab riep de Europese Unie op zich pragmatisch op te stellen op dat punt. "Het is voor het Verenigd Koninkrijk een kwestie van soevereiniteit om de controle terug te krijgen over de Britse wateren", zei hij. Volgens Raab is er de laatste dagen "te goeder trouw onderhandeld" en "kan er deze week een deal worden gesloten".

De brexitonderhandelingen werden dit weekend in Londen in persoon hervat. Barnier en zijn naaste brexitmedewerkers zijn uit de quarantaine waar ze volgens de Belgische regels in moesten nadat een van de teamleden vorige week het coronavirus onder de leden bleek te hebben. Daarna werd er onderhandeld via een videoverbinding.

De drie hoofdthema's waarover nog geen overeenstemming is bereikt zijn visserij, concurrentieregels en het toezicht op de afspraken. Barnier heeft volgens ingewijden vrijdagmorgen tijdens een bijpraat-sessie tegen de EU-ambassadeurs gezegd dat hij niet kan zeggen dat er een deal komt maar als een akkoord binnen bereik ligt er "enkele dagen meer" nodig zijn.

De lidstaten hebben de Europese Commissie dringend gevraagd een noodplan te presenteren in geval de onderhandelingen mislukken. Bij een 'no-deal'-situatie dreigt er chaos aan de grenzen en een verstoring van de handel tussen EU en VK.

Terug naar boven