Nieuwe vrachtroute tussen Ierland en Frankrijk

vrijdag 27 november 2020 , 15:49

KOPENHAGEN (ANP) - Om de handel tussen Ierland en het vasteland van Europa te ondersteunen, lanceert het Deense scheepvaartbedrijf DFDS A/S een nieuwe vaarroute tussen Ierland en Frankrijk. Ierse vrachtvervoerders vroegen hierom, omdat zij zich door de brexit zorgen maken over de toegankelijkheid van de huidige vaarroutes. De route opent op 2 januari tussen de havens van Rosslare in Ierland en Duinkerke in Frankrijk.

Ierse vrachtvervoerders maken zich zorgen over de huidige routes naar landen als Duitsland, Nederland en België die via het Verenigd Koninkrijk lopen. Door de brexit kunnen er vanaf januari grote vertragingen ontstaan door grenscontroles, wat de uitkomsten van de onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie ook zijn.

Topman Torben Carlsen van DFDS A/S laat weten dat de route op 2 januari wordt geopend, los van de uitkomsten van de brexitonderhandelingen. Via de nieuwe handelsroute zouden jaarlijks 40.000 vrachtwagens moeten worden verscheept om winstgevend te zijn.

