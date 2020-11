Poolse opperrechter laakt inmenging Europees Parlement

vrijdag 27 november 2020 , 14:56

Bron: The Council of the European Union

WARSCHAU (ANP/DPA) - Het Europees Parlement (EP) bemoeit zich met uitspraken over de Poolse wet ten onrechte met de binnenlandse aangelegenheden van Polen. Het EP veroordeelde een uitspraak van het hoogste Poolse hof in oktober over een verbod op abortus.

De voorzitter van het Constitutionele Hof van Polen, Julia Przylebska, noemde dat "een ongekende inmenging" van het EP in de zaken die uitsluitend een lidstaat aan gaan", De Europese Unie heeft geen bevoegdheid om de uitspraken van een hooggerechtshof van een lidstaat voor te schrijven of te beoordelen", aldus Przylebska.

In oktober oordeelde het grondwettelijke hof dat het leven van een ongeboren kind ook niet mag worden beëindigd als het na de geboorte ernstige afwijkingen dreigt te hebben. In de Poolse grondwet staat dat het leven van iedereen moet worden beschermd. Aangeboren afwijkingen golden in het rooms-katholieke land nog als een juridisch mogelijkheid om abortus te laten plegen. Uitzonderingen worden nog wel gemaakt als de geboorte een gevaar voor de gezondheid van de moeder zou betekenen of als het ongeboren kind het product is van incest of van verkrachting.

