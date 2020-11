Dreigend voedseltekort in VK door corona en brexit

vrijdag 27 november 2020 , 11:18

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Door de coronapandemie en de vraag naar producten voor kerst is er krapte ontstaan in Britse opslagmagazijnen, waardoor een tekort aan voedsel dreigt voor het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor waarschuwen voedselproducenten zoals het Britse Unilever en het Zwitserse Nestlé en voedselbrancheverenigingen. Ze vrezen dat de voedselvoorzieningsketen zijn piek bereikt en zeggen dat het verdere verstoringen niet aankan.

Daarnaast verlopen de handelsgesprekken tussen het Verenigd Koninkrijk en Europese Unie, waarvandaan het land veel voedselproducten krijgt, nog altijd moeizaam. Het Verenigd Koninkrijk produceert zelf ruim de helft van het voedsel dat het consumeert. Er wordt gevreesd voor tekorten aan bepaalde producten die in de EU gemaakt worden, zoals tomaten in blik, olijfolie en babyvoeding. Zelfs met een brexitdeal zullen prijzen van bepaalde voedingsmiddelen gaan stijgen, verwacht de Britse voedselindustrie.

Unilever en Nestlé zeggen dat ze voorraden aan het aanleggen zijn, maar dat magazijnen overvol zitten. Unilever zegt geen gebruik meer te kunnen maken van het doorschuiven van voorraden zoals aan het begin van de virusuitbraak. Ook Nestlé zegt dat het op peil houden van de voorraden prioriteit heeft nu de gesprekken tussen Brussel en Londen nog niet veel opschieten.

Unilever wil dat "overheden aan beide kanten" alles doen wat nodig is om havens en wegen open te houden voor "soepele en consistente" aanvoerroutes. Logistieke bedrijven huren al extra personeel in om de toename in de vraag voor verwerking en opslag van producten aan te kunnen.

De Britse branchevereniging Food and Drink Federation maakt zich zorgen over deze ontwikkelingen, vanwege een tekort aan veilige opslagmogelijkheden voor voedsel. De organisatie wijst verder op de al zorgelijke ophoping van containers in Felixstowe, de belangrijkste Britse vrachthaven, en de gevolgen daarvan voor de distributie van voedsel. De vereniging denkt niet dat het eten opraakt in het Verenigd Koninkrijk, maar wel dat er "sporadische tekort" zal zijn van bepaalde producten en merken.

De Britse overheid zegt samen te werken met de voedselindustrie om te zorgen dat er genoeg voorraden zijn en heeft scenario's voorbereid voor het einde van het jaar, waaronder het voorkomen van drukte op de grensstromen.

