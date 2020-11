Brexitbesprekingen dit weekend hervat

donderdag 26 november 2020 , 21:09

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - De onderhandelaars van de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk zitten zaterdag weer in dezelfde ruimte in Londen voor brexitbesprekingen, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Vorige week werden de onderhandelingen stilgelegd doordat iemand uit het team van EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier het coronavirus had opgelopen. Vervolgens werden de besprekingen dagenlang per videoverbinding voortgezet omdat sleutelfiguren in quarantaine moesten.

Barnier brengt vrijdag diplomaten van de EU-landen op de hoogte van de stand van de onderhandelingen. Hij praat ook de visserijministers bij, waaronder landbouwminister Carola Schouten. Visserij is een van de punten die een handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk bemoeilijkt.

Barnier moet de diplomaten waarschijnlijk vertellen dat een week van onderhandelingen per videoconferentie de voortgang heeft vertraagd, zei een ingewijde tegen Bloomberg. De kwesties waarover Londen en Brussel het grondig oneens zijn, zijn nog altijd het toezicht op de afspraken, visserij en gelijke kansen voor Britse en Europese bedrijven.

