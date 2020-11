Rekenkamer: EU beschermt zeeleven onvoldoende

vrijdag 27 november 2020 , 8:42

LUXEMBURG (ANP) - De bescherming van de Europese zeeën door de Europese Unie schiet tekort. De waternatuur heeft zich de afgelopen jaren niet hersteld, constateert de Europese Rekenkamer, die de toestand "alarmerend" noemt.

De milieu- en visserijregels van de EU die de natuur in bepaalde wateren moeten beschermen, zijn volgens de toezichthouder op de EU-uitgaven te oppervlakkig en "bij lange na" niet toereikend. Er gaat ook maar weinig EU-geld naar de instandhouding van flora en faunasoorten die in zee leven. Ondertussen wordt er nog altijd te veel gevist, met name in de Middellandse Zee. Zelfs twee keer zoveel als de visstand daar aankan.

"Uit onze controle blijkt duidelijk hoe alarmerend de situatie is wat betreft de bescherming van de Europese zeeën", waarschuwt de Rekenkamer. De toezichthouder onderzocht de afgelopen twaalf jaar de vruchten van de EU-regels in de zeeën rond Italië, Spanje, Portugal en Frankrijk.

Het rapport "maakt duidelijk dat de invoering van de bestaande EU-regels, consequent in alle lidstaten, dringend geboden is", zegt Antonia Leroy van het Wereldnatuurfonds. Het nieuwe actieplan waar de Europese Commissie volgend jaar mee komt "moet bindende doelen en concrete maatregelen bevatten om lidstaten te helpen de overgang naar duurzame visserij en het herstel van zee-ecosystemen te versnellen" vindt de natuurorganisatie. "Financiële maatregelen inbegrepen."

Het Europees Milieuagentschap toonde zich eerder dit jaar ook al heel bezorgd over de toestand van de Europese zeeën.

