EU-boete van 60,5 miljoen voor Amerikaanse farmaceuten

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie straft de Amerikaanse farmaceuten Teva en Cephalon met een boete van respectievelijk 30 en 30,5 miljoen euro vanwege het uitstellen van het op de markt brengen van een goedkopere versie van het slaapstoornismedicijn modafinil.

De twee bedrijven hadden een overeenkomst gesloten waarbij Teva na het verlopen van het patent een aantal jaar zou wachten met het leveren van een generieke versie. Cephalon gunde Teva voor die belofte een aantal aantrekkelijke commerciële deals en gaf ook cash.

EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) noemt deze praktijken voor farmaceutische ondernemingen "illegaal", ook als ze zijn vastgelegd in octrooien. De afspraak was bovendien volgens het dagelijks EU-bestuur "substantieel schadelijk" voor patiënten en gezondsheidsstelsels omdat de prijs van modafinil hoog bleef.

"Farmaceutische bedrijven brengen innovaties en steken veel geld in onderzoek, dat niet altijd succesvol is", aldus Vestager. "Ons octrooisysteem stimuleert onderzoek en staat toe dat de bedrijven hun kosten kunnen terugverdienen. Maar patentbescherming is tijdelijk". Volgens haar kunnen prijzen van generieke medicijnen tot 90 procent goedkoper zijn.

Teva nam Cephalon eind 2011 over. In Nederland is het middel dat slaperigheid en slaapaanvallen voorkomt op recept verkrijgbaar onder de namen Aspendos, Modiodal en Modafinil.

