EU 'uiterst bezorgd' over dreigende executie Zweeds-Iraanse arts

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie is "uiterst bezorgd" over het bericht dat Iran aanstalten zou maken een Zweeds-Iraanse arts, die aan de universiteit van Brussel werkte, terecht te stellen. De EU probeert van de Iraanse autoriteiten meer te weten te komen hoe het met Ahmadreza Djalali is, laat buitenlandchef Josep Borrell weten.

De 49-jarige Djalali zit sinds kort in eenzame opsluiting en daarmee lijkt zijn executie ophanden, waarschuwen mensenrechtenorganisaties. De gastdocent van de Vrije Universiteit Brussel zit sinds 2016 vast. Tijdens een werkbezoek aan Iran werd hij opgepakt, beschuldigd van spionage en na een schijnproces ter dood veroordeeld.

De zaak maakt veel los in Zweden en België. Beide landen hebben er nog eens bij Iran op aangedrongen van de uitvoering van het vonnis af te zien. De Vlaamse universiteiten vroegen ook de EU om "maximale druk" uit te oefenen.

Borrell staat volgens zijn woordvoerder over de zaak in contact met de Duitse ambassade in Teheran. Die behartigt de belangen van de EU in Iran. De buitenlandchef van de EU onderstreept nog eens dat de unie "te allen tijde en in alle gevallen de doodstraf krachtig en ondubbelzinnig" afkeurt.

