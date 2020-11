Noordelijke provincies halen 438 miljoen euro aan Europese subsidie binnen

donderdag 26 november 2020 , 13:16

DEN HAAG (PDC) - De drie noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe krijgen verdeeld over de komende zeven jaar 438 miljoen euro toebedeeld uit Europese fondsen. Dit maakte staatssecretaris voor Economische Zaken Mona Keijzer (CDA) gisteren bekend.

Ongeveer driekwart van van het geld is afkomstig van het nieuwe Just Transition Fund (JTF), een nieuw Europees fonds voor energietransitie dat voortvloeit uit de Europese Green Deal van Eurocommissaris Frans Timmermans. Dit deel zal moeten worden ingezet om banen in de duurzame energie te creëren. Ook zullen er waterstofprojecten mee worden gefinancieerd. Het overige deel komt van het regionaal ontwikkelingsfonds (EFRO) en is bestemd voor innovatie in het MKB.

De Noordelijke provincies lobbyen al langer voor geld uit deze fondsen, vanwege het banenverlies door het stilleggen van de gaswinning in Groningen. De Groninger commissaris van de koning René Paas hoopt dat het geld uit deze fondsen een „groene banenmotor” op gang brengt.

