Eerste vijf plekken op de PvdA-kandidatenlijst voor zittende Kamerleden

donderdag 26 november 2020 , 13:24

DEN HAAG (PDC) - De Partij van de Arbeid (PvdA) bracht vandaag haar conceptkandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 naar buiten. De eerste vijf plekken zijn voor de zittende Kamerleden. Naast lijsttrekker Lodewijk Asscher zijn dat Kamervoorzitter Khadija Arib, Lilianne Ploumen, Henk Nijboer en Attje Kuiken.

In de top-10 staan in totaal vier nieuwkomers. Op de zesde plek staat Kati Piri, die sinds 2014 voor de PvdA in het Europees Parlement zit. Greenpeace-directeur Joris Thijssen staat op de zevende plek. Op nummer acht staat Barbara Kathmann, wethouder Economie in Rotterdam en op de tiende plek staat Habtamu de Hoop, raadslid in Súdwest-Fryslân en voormalig presentator van het programma 'Het Klokhuis'. Huidige Kamerleden Gijs van Dijk en Kirsten van den Hul staan op de negende en dertiende plaats.

Zittende Kamerleden John Kerstens en William Moorlag hebben aangegeven niet terug te keren na de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 en staan dus ook niet op de lijst.

Bron: PvdA-website

