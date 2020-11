Europarlementariërs keren zich tegen Argentijns paardenvlees

donderdag 26 november 2020 , 11:53

Bron: Copyright: © European Union 2017 - Source : EP.

BRUSSEL (ANP) - Vijftig Europarlementariërs uit alle fracties willen per direct een Europees verbod op de import van paardenvlees uit Argentinië. Op initiatief van Anja Hazekamp (Partij van de Dieren) roepen ze de Europese Commissie op niet meer mee te werken aan het op grote schaal invoeren van vlees van gestolen en niet-geoormerkte paarden. Het gaat jaarlijks om ongeveer tien miljoen kilo paardenvlees. Het meeste daarvan, zo’n 4 miljoen kilo, gaat volgens Hazekamp naar Nederland.

"Het is onverantwoord dat we paardenvlees toelaten van gestolen en ontraceerbare dieren," zegt Hazekamp. Ook is er volgens de Animal Welfare Foundation en Tierschutzbund Zürich, die undercoveronderzoek deden naar de praktijken, sprake van grove dierenmishandeling en zorgwekkende hygiënische omstandigheden. Officiële EU-controles bevestigen het gebrek aan garanties over traceerbaarheid en voedselveiligheid, zegt Hazekamp. In 2014 stopte Brussel de import van Mexicaans paardenvlees na soortgelijke bevindingen.

"Het gebrek aan hygiëne en de verwaarlozing van zieke en gewonde paarden vormen risico’s voor de voedselveiligheid en zijn een potentiële bron voor nieuwe uitbraken van infectieziekten. Daarnaast worden er structureel paarden gestolen, zelfs van privé-eigenaren en uit opvangcentra, waarna de dieren met valse papieren aan Argentijnse slachthuizen worden verkocht. Europa mag niet meewerken aan deze georganiseerde misdaad."

Volgens Hazekamp komt het vlees terecht in allerlei producten als gehaktstaven, goulash en andere kant-en-klaar producten waarin vlees is verwerkt. "Paardenvlees zit echt in ontzettend veel snacks verborgen. Vaak weten consumenten niet eens dat de frikandellen of bitterballen die ze kopen in de supermarkt of cafetaria gevuld zijn met paardenvlees, totdat ze alle ingrediënten bestuderen", zegt ze.

Terug naar boven