Eurocommissaris Breton maakt criteria bekend voor 'poortwachters'-platforms in aanloop naar Digital Markets Act

donderdag 26 november 2020 , 15:31

Bron: Europees parlement

DEN HAAG (PDC) - Thierry Breton, Eurocommissaris voor interne markt, maakte gisteren de details bekend over de definitie van zogenaamde "poortwachter-platforms." Dit is onderdeel van de aankomende Digital Markets Act die de Europese Commissie op 9 december zal introduceren.

Poortwachter-platforms zijn platforms die de toegang tot essentiële online services regelen, zoals de App Store van Apple of de Play Store van Google. Er is in Brussel veel te doen over de specifieke kenmerken van de aanstaande definitie van deze platforms door de Commissie, die later dit jaar zullen worden gereguleerd als onderdeel van de aanpak van digitale giganten door de EU.

In een gesprek met verslaggevers gaf Breton een toelichting op de criteria waarop onlineplatforms in de nieuwe Digital Markets Act zullen worden beoordeeld. Voorbeelden hiervan zijn de impact op de interne markt van de EU; in hoeverre MKB-bedrijven een keuze hebben om wel of niet van bepaald platform gebruik te maken; en of dergelijke platforms al dan niet een te dominante positie op de markt hebben ten opzichte van de concurrentie. Omvang van het platform is op zichzelf geen criterium, volgens Breton.

Als onderdeel van de Digital Markets Act zal na 9 december tevens een zwarte lijst worden gepubliceerd met verboden praktijken van poortwachters-platforms.

De Digital Markets Act moet Europa klaarstomen voor het digitale tijdperk. De sector moet een open, innovatief karakter houden. Maar er moet ook voor gezorgd worden dat Europese waarden zoals democratie, vrijheid van meningsuiting en eerlijke concurrentie, beschermd blijven.

Bron: Euractiv.com, FD.nl

