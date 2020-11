Meer Wit-Russische asielzoekers naar EU, aantal blijft bescheiden

donderdag 26 november 2020 , 12:23

Bron: www.kremlin.ru

VALLETTA (ANP) - Sinds de opstand tegen de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko is een recordaantal Wit-Russen uitgeweken naar de EU. Toch blijft het aantal asielzoekers, met 186 in de maand september, bescheiden.

Het aantal Wit-Russen dat in september asiel aanvroeg in de EU is dubbel zo hoog als in de maand augustus, terwijl het er toen ook al wat meer waren dan gemiddeld. Sinds de EU in 2008 begon asielaanvragen in alle lidstaten te tellen, kwamen er nog nooit zoveel Wit-Russen naar de unie. Maar omdat de aantallen klein zijn, is het nog te vroeg om van een trend te spreken, zegt het EU-asielbureau EASO.

Loekasjenko riep zich begin augustus tot winnaar uit van de volgens internationale waarnemers en de Europese Unie oneerlijk verlopen presidentsverkiezingen. Een massale protestbeweging leek de autocraat aan het wankelen te brengen, maar die sloeg hij met bruut geweld neer.

De coronacrisis blijft de instroom van asielzoekers overigens drukken. De EU ontving in september 7 procent meer asielzoekers dan de maand ervoor, maar het totaalaantal van nog geen 43.000 ligt nog steeds veel lager dan voor het uitbreken van de pandemie. Toen waren het er grofweg 35 procent meer.

Doordat er minder asielzoekers arriveren in de EU, worden er de laatste maanden meer asielaanvragen afgehandeld dan ingediend. Maar het gaat nog altijd niet snel genoeg voor de Europese vreemdelingendiensten om de achterstanden noemenswaardig in te lopen.

