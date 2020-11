Europese Commissie ziet geen 'pasklare' oplossing voor skioorden

woensdag 25 november 2020 , 16:22

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie roept de lidstaten op niet te snel weer de beperkende coronamaatregelen te versoepelen om een nieuwe opflakkering van het coronavirus te voorkomen. Maar "er is geen pasklaar" model voor alle EU-landen, zei Eurocommissaris Stella Kyriakides (Volksgezondheid) in Brussel in reactie op de discussie in de EU over het openen of gesloten houden van de skioorden deze winter.

Tussen de Alpenlanden is een discussie losgebarsten over het wintersportseizoen. Oostenrijk wil de pistes in december opengooien, buurland Italië twijfelt en de Franse president Emmanuel Macron vindt dat openstelling mogelijk pas in januari aan de orde is. Parijs en Rome pleiten voor een Europese coördinatie, maar volgens EU-bronnen staat de kwestie vooralsnog niet op de agenda.

Kyriakides houdt vast aan een gefaseerde exitstrategie. "Tot er veilige vaccins beschikbaar zijn en een kritische massa van de bevolking is ingeënt, dringen we er bij de lidstaten op aan er alles aan te doen om verspreiding van het virus in de hand te houden." Testen en contactopsporing maken deel uit van de strategie.

