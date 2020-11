Brussel lanceert strategie voor geneesmiddelenbeleid EU

woensdag 25 november 2020 , 13:43

BRUSSEL (ANP) - De EU heeft een gezamenlijke farmaceutische strategie nodig. Europa moet minder afhankelijk worden van buitenlandse producenten en leveranciers, vooraan staan bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en de beschikking hebben over betaalbare, veilige generieke geneesmiddelen, stelt de Europese Commissie.

De coronacrisis maakt pijnlijk duidelijk hoe afhankelijk de EU is van het buitenland. "De pandemie onderstreept het vitale belang van een sterker gezondheidsstelsel in de EU", aldus Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, zelf arts. Het dagelijks EU-bestuur treft de komende drie jaar wetgevende en andere maatregelen die enerzijds op de beschikbaarheid van medicijnen voor alle patiënten in de EU is gericht, en anderzijds op het steunen van de Europese farmaceutische industrie. De rol van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam wordt daarbij versterkt.

Daarnaast moet er een mechanisme of autoriteit komen dat in actie komt bij nieuwe gezondheidscrises in de EU.

De commissie is zich sinds de uitbraak van de coronacrisis steeds meer gaan bezighouden met de gezondheidszorg in de EU, een bevoegdheid voor de lidstaten. Zo onderhandelt ze met farmaceutische bedrijven over de aankoop van coronavaccins. Als die zijn goedgekeurd door de EMA kunnen de EU-landen de vaccins volgens een bepaalde verdeelsleutel aanschaffen.

