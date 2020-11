Reprimande voor Europese Commissie om opdracht aan BlackRock

woensdag 25 november 2020 , 13:29

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie is niet genoeg bedacht geweest op het gevaar van belangenverstrengeling toen ze vermogensbeheerder BlackRock inhuurde voor een adviesklus, vindt de Europese Ombudsman. De regels voor ambtenaren moeten duidelijker, aldus Emily O'Reilly.

BlackRock kreeg in maart een opdracht voor een advies over groene en sociale EU-regels voor banken. De prijs die de Amerikaanse vermogensbeheerder, de grootste ter wereld, rekende was veel lager dan die van concurrenten die op de aanbesteding inschreven. Terwijl BlackRock voor dat "abnormaal weinige" geld wel veruit de beste waar leverde, stelde de commissie vast.

Dat is bedenkelijk, oordeelt O'Reilly na klachten van Europarlementariërs. BlackRock beheert en belegt vele biljoenen, ook in bijvoorbeeld oliebedrijven. Het kon daardoor advies uitbrengen over regels die BlackRock zelf zouden raken. De lage prijs wekt de verdenking dat de vermogensbeheerder er eigenlijk op uit was om het beleid van de commissie te beïnvloeden of daarover van binnenuit meer te weten te komen, aldus de ombudsman. BlackRock lobbyde al langer in Brussel op dit terrein.

De commissie wierp eerder onder meer tegen dat zij BlackRock niet kon uitsluiten van de aanbesteding. Maar de ombudsman betwijfelt dat, al laat ze die kwestie verder over aan het Europees Parlement.

