Jonge klimaatactivisten 'op de thee' bij Timmermans met landbouwkritiek

BRUSSEL (ANP/Belga) - De 17-jarige Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg en een aantal jonge medestanders gaan woensdagmiddag virtueel op de thee bij vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie. Ze willen hem vragen de commissievoorstellen voor hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in te trekken.

Volgens de activisten van Youth for Climate draagt het Europese landbouwbeleid te weinig bij aan de strijd tegen klimaatverandering. De jongeren voeren onder de hashtag #WithdrawTheCap al enkele weken actie tegen het GLB, dat in het Engels CAP heet. Ze betogen dat landbouw vervuilt en bijdraagt aan een verlies van biodiversiteit.

Timmermans zelf heeft zich onlangs ook teleurgesteld uitgelaten over het akkoord tussen de lidstaten en het parlement over het landbouwbeleid voor de komende zeven jaar. Die kritiek viel niet goed bij politici van het Europees Parlement, die in een brief aan zijn baas Ursula von der Leyen herinnerden aan de democratische totstandkoming van het beleid.

Timmermans is verantwoordelijk voor de Green Deal, de afspraak met de lidstaten en het parlement om de EU in 2050 klimaatneutraal te krijgen.

Naast het Zweedse klimaatboegbeeld Thunberg nemen de Belgische activisten Anuna De Wever en Adlade Charlier en de Duitse Luisa Neubauer deel aan de onlinemeeting. Intussen hebben 70.000 mensen een petitie getekend die de Europese Commissie vraagt het GLB in te trekken.

