Kaag slaat alarm over terugval vrouwen- en homorechten in EU

maandag 23 november 2020 , 20:13

BRUSSEL (ANP) - Er dreigt een "terugval" voor de rechten van vrouwen, meisjes en seksuele minderheden nu ook EU-landen daaraan morrelen, waarschuwt minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking). Ze is "echt ontzettend bezorgd" over "de gure conservatieve wind" uit vooral Oost-Europese hoek.

Kaag sprak maandag haar Europese collega's en heeft "aan de alarmbel getrokken", zegt ze tegen het ANP. EU-lidstaten als Polen en Hongarije proberen bijvoorbeeld begrippen als gendergelijkheid te veranderen of zelfs te schrappen, waarover de internationale gemeenschap het de afgelopen jaren volgens Kaag juist betrekkelijk eens was.

Nederlanders zullen hebben gedacht dat die discussie wel achter de rug was, denkt de D66-minister. "Maar we hebben het er helaas over. En het is een belangrijk moment om de rug recht te houden."

De gevolgen kunnen groot zijn als de EU-landen zich niet verzetten tegen deze "pushback", vreest Kaag. "Dit is niet zomaar loze taal. Dit maakt heel veel uit." De EU kan landen die het niet zo nauw nemen met de gendergelijkheid moeilijk daarop aanspreken als ze zelf verdeeld is of EU-landen zelf op dat vlak ook een slecht figuur slaan. En de bevordering van zulke rechten in armere delen van de wereld met Europees geld zal ook onder druk komen.

De D66-lijsttrekker legt ook de link met de ruzie tussen Hongarije, Polen en hun Europese collega's over het afrekenen van ontvangers van EU-geld op hun omgang met de rechtsstaat. "Vrouwenrechten, seksuele rechten, et cetera zijn echt heel vaak de kanarie in de kolenmijn. Dit is symptomatisch. Het is daarom heel belangrijk dat veel stemmen en krachten zich bundelen om juist te laten zien wat de waardengemeenschap van de EU inhoudt."

Terug naar boven