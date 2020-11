Barnier: nog steeds fundamentele verschillen in brexitgesprekken

maandag 23 november 2020 , 15:04

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP/RTR) - Er blijven nog steeds "fundamentele" meningsverschillen tijdens de gesprekken over een brexitdeal tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Dat zei EU-brexitonderhandelaar Michel Barnier, die eraan toevoegde dat beide partijen hard werken aan een handelsakkoord.

Volgens Barnier gaan de onderhandelingen momenteel online verder en begint de tijd voor het sluiten van een deal te dringen. De EU-hoofdonderhandelaar zit sinds dinsdag in quarantaine omdat een van zijn medewerkers besmet bleek met het coronavirus en dat bemoeilijkt de besprekingen. Als een test dinsdag uitwijst dat Barnier het virus niet onder de leden heeft, kan hij weer met zijn Britse tegenhanger David Frost om de tafel, laat zijn team weten.

Bronnen rond het brexitoverleg hebben gezegd dat in de komende twee weken een definitief akkoord zou kunnen worden getekend. Mochten Londen en Brussel voor 1 januari niet tot overeenstemming komen over hun onderlinge handel en andere betrekkingen vanaf de jaarwisseling, dan wil de Britse premier Boris Johnson zonder deal verder. Een verlenging van de overgangsperiode die nu nog geldt, waarin het Verenigd Koninkrijk de EU-regels nog volgt, is in ieder geval uitgesloten, zegt Barniers woordvoerder. Nu de tijd opraakt, zwellen de geruchten aan over uitstel of een voorlopig akkoord dat op hetzelfde zou neerkomen.

De kwesties waarover Londen en Brussel het grondig oneens zijn, zijn nog altijd het toezicht op de afspraken, visserij en gelijke kansen voor Britse en Europese bedrijven. Johnson praat volgens Britse media deze week met Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen over de resterende vraagstukken, maar de commissie wil dat niet bevestigen.

Von der Leyen liet vrijdag weten dat er veel vooruitgang wordt geboekt in het brexitoverleg. De Britse minister van Financiën Rishi Sunak zei zondag nog optimistisch te zijn dat er akkoord zal worden bereikt.

Het Europees Parlement treft ondertussen voorbereidingen voor een extra vergadering eind december om een eventueel akkoord over de toekomstige betrekkingen op de valreep te kunnen goedkeuren, melden media in Brussel.

