Daily Telegraph: Johnson praat deze week met Von der Leyen over brexit

zondag 22 november 2020 , 20:51

Bron: © European Union, ??

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse premier Boris Johnson praat deze week met EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen om te kijken of er kort voor het verstrijken van de deadline alsnog een brexit-akkoord tot stand kan komen. Dat schrijft de krant Daily Telegraph.

De tijd om nog tot een akkoord te komen begint te dringen. Mochten Groot-Brittannië en de EU voor 1 januari 2021 niet tot overeenstemming komen, dan wil Johnson zonder deal de EU verlaten. Het Britse Lager stemde eerder dit jaar voor een omstreden wet die een no-deal brexit mogelijk maakt.

Het Britse Hogerhuis verwierp echter deze maand de omstreden wet op de delen die indruisen tegen het internationaal recht. Het gaat vooral over afspraken over Noord-Ierland die Londen en de EU hebben vastgelegd in het uittredingsverdrag.

Johnson ziet de wet als een "vangnet" en "verzekeringspolis" om de politieke en economische integriteit van het VK te bewaren als er geen handelsakkoord met de EU wordt gesloten. De Britse premier heeft erkend dat de wet het internationale recht schendt. Veel van zijn partijgenoten vrezen dat hij daarmee de internationale reputatie van het Verenigd Koninkrijk op het spel te zet.

