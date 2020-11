VS hebben Open Skies-verdrag officieel verlaten

zondag 22 november 2020 , 17:15

gewijzigd

Bron: © Anton Bussemaker

WASHINGTON (ANP/DPA) - De Verenigde Staten hebben het zogeheten Open Skies-verdrag zondag officieel verlaten. Daarin spraken 34 landen in 1992 af ongewapende militaire verkenningsvliegtuigen in elkaars luchtruim toe te laten.

De regering-Trump kondigde zes maanden geleden aan zich terug te trekken uit het verdrag omdat Rusland zich niet aan de voorwaarden zou houden. Moskou zou surveillancevluchten boven onder meer Georgië en de Russische enclave Kaliningrad hebben geblokkeerd.

Het verdrag, dat in 2002 in werking trad, werd na de val van de Sovjet-Unie gesloten tussen de NAVO en de landen van het voormalige Warschau-pact. Het idee is dat openstelling van elkaars luchtruim conflicten kan voorkomen.

De VS stelden dat lidmaatschap vanwege vermeende schendingen door Rusland niet meer "in het belang van Amerika" is. Rusland noemde de Amerikaanse stap eerder "een klap voor de Europese veiligheid". Meerdere Europese landen, waaronder Nederland, betreuren het Amerikaanse besluit.

"We zijn nu niet langer partij in dit verdrag dat Rusland jarenlang flagrant heeft geschonden", twitterde de Nationale Veiligheidsraad van de VS. "President Trump heeft Amerika onophoudelijk vooropgesteld door ons terug te trekken uit verouderde verdragen en overeenkomsten die onze tegenstanders bevoordeelden ten koste van onze nationale veiligheid", aldus Trumps veiligheidsadviseur Robert O'Brien.

Moskou heeft geëist dat de resterende NAVO-landen die partij zijn in het verdrag gegevens voortaan niet meer delen met de VS.

