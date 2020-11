Turkije zoekt langer naar gas in betwist deel Middellandse Zee

zaterdag 21 november 2020 , 16:21

gewijzigd

ISTANBUL (ANP/DPA) - Turkije heeft zaterdag zijn omstreden seismische onderzoeksmissie naar gas in het oostelijke Middellandse Zeegebied met acht dagen verlengd. De Turkse autoriteiten kondigden zaterdag aan dat het onderzoeksschip Oruc Reis tot 29 november onderzoek zal uitvoeren ten zuidoosten van het Griekse eiland Rhodos.

Het inzet van het schip door Ankara in de betwiste mediterrane wateren heeft de spanningen met buurland Griekenland en de Europese Unie aangewakkerd. NAVO-bondgenoten Griekenland en Turkije claimen allebei rechten op hetzelfde deel van de oostelijke Middellandse Zee.

Turkije hervatte de missie van de Oruc Reis half oktober, een maand nadat het het schip had teruggeroepen voor onderhoudswerkzaamheden en tijdens Duitse pogingen te bemiddelen in gesprekken met Griekenland.

De missie is verschillende keren verlengd en zou op 23 november aflopen, volgens het staatspersbureau Anadolu.

Griekenland beschuldigt Turkije ervan illegaal naar gas en olie te zoeken bij de Griekse eilanden. De regering in Ankara verwerpt de aantijgingen echter en stelt zich op het standpunt dat de wateren waar het schip proefboringen doet tot het Turkse deel behoren.

In oktober waarschuwde de Europese Unie Turkije voor nieuwe sancties vanwege het conflict. EU-buitenlandchef Josep Borrell zei deze week dat Turkije geen positieve signalen uitzendt en zijn houding ten opzichte van de boringen fundamenteel moet herzien.

President Erdogan riep de EU zaterdag op haar beloften tegenover Turkije na te komen en niet te discrimineren. "We zien onszelf in Europa, niet ergens anders, en we willen met Europa bouwen aan onze toekomst", zei hij op een teleconferentie met zijn AK-partij. "We willen nauwere samenwerking met onze vrienden en bondgenoten. We geloven dat we geen enkel probleem hebben met welk land dan ook dat we niet kunnen oplossen met diplomatie en dialoog."

Terug naar boven