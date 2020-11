Rusland verlengt ban op Europese voedselimport

zaterdag 21 november 2020 , 12:05

Bron: WikiMedia/Meghas

MOSKOU (ANP/AFP) - Rusland heeft het verbod op de import van voedselproducten uit westerse landen verlengd. De ban die met name EU-landen treft loopt door tot in ieder geval eind 2021.

Rusland nam in 2014 tegenmaatregelen nadat de EU en andere landen sancties hadden ingesteld in reactie op de Russische annexatie van de Krim en de rol van het land in het conflict in Oost-Oekraïne.

De EU verlengde haar economische sancties tegen Moskou eind juni, zoals dat elk halfjaar gebeurt. De strafmaatregelen raken alle sectoren van de Russische economie. In combinatie met de lagere olieprijzen en de coronapandemie hebben die er mede voor gezorgd dat de Russische economie in de langste recessie verkeert sinds president Vladimir Poetin in 2000 aan de macht kwam.

De Russische autoriteiten stellen dat de sancties dankzij subsidies hebben geleid tot het verder ontwikkelen van zijn eigen industrie en landbouw.

