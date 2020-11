EU-bedrijven stellen sinds uitbraak voor miljarden betalingen uit

vrijdag 20 november 2020 , 18:05

BRUSSEL/PARIJS (ANP/AFP) - Europese bedrijven hebben de eerste maanden van de uitbraak van het coronavirus ruim gebruikgemaakt van de mogelijkheid om tijdelijk leningen niet te hoeven aflossen. In juni stond daardoor het bedrag aan uitgestelde betalingen volgens de Europese Bankautoriteit (EBA) op 871 miljard euro. Dat is volgens de toezichthouder 6 procent van het totaal aan bankschulden.

Veel Europese banken voerden al snel na de eerste lockdowns tijdelijke maatregelen in om hun klanten door de coronacrisis heen te helpen, betalingsproblemen te verminderen en faillissementen te voorkomen, bijvoorbeeld door ze uitstel voor bepaalde betalingen te geven. Het gebruik van een moratorium is verspreid over veel EU-landen en veel banken, aldus de EBA. Sommige banken melden dat bijna 50 procent van hun leningen aan niet-financiële bedrijven en huishoudens in de wacht staan om te worden terugbetaald.

Vooral het midden- en kleinbedrijf en commerciële vastgoedbedrijven maken gebruik van de maatregel. Banken in Cyprus, Hongarije en Portugal melden de hoogste percentages van uitgestelde betalingen.

De EBA waarschuwt dat de moratoria een verhoogd kredietrisico inhouden.

