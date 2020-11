Von der Leyen: vooruitgang in brexitoverleg geboekt

vrijdag 20 november 2020 , 13:01

BRUSSEL (ANP) - De laatste dagen is meer vooruitgang geboekt bij de onderhandelingen over een handelsdeal tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. "Er is meer beweging op de drie hoofddossiers, namelijk het toezicht, visserij en gelijk speelveld", zei Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen in Brussel. "Met name op het gebied van staatssteun voor Britse bedrijven is vooruitgang", zei ze.

De Britten zouden toenadering hebben gezocht over het opzetten van een regelgevende instantie voor Britse subsidies voor bedrijven. De EU vraagt Londen om een onafhankelijke instantie, maar het voorstel zou volgens EU-bronnen nog niet ver genoeg gaan. Von der Leyen wou er tijdens een persconferentie verder niets over kwijt. "Er zijn nog meters te maken", zei ze.

Ze wees ook op de tijdsdruk om nog tot een akkoord te komen voor de Britten op 31 december helemaal los komen van de EU. De onderhandelingen gaan weer per video verder omdat een medewerker van EU-onderhandelaar Michel Barnier Covid-19 onder de leden blijkt te hebben. De EU-ambassadeurs zijn vrijdagmorgen bijgepraat over de stand van zaken. Volgens betrokkenen zitten de onderhandelingen over de toekomstige toegang van ook de Nederlandse vissers tot Britse wateren nog muurvast.

Nederland, Frankrijk en België hebben het dagelijks EU-bestuur intussen opgeroepen meer duidelijkheid te verschaffen over Europese noodmaatregelen mocht er geen akkoord komen. Premier Mark Rutte zei donderdag na een videotop van de EU-leiders nog steeds "hoopvol" te zijn, maar het is ook tijd dat ondernemers weten wat hen te wachten staat als er geen akkoord komt, zei hij.

