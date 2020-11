Reuters: Pfizer-vaccins kosten Nederland mogelijk 181 miljoen euro

vrijdag 20 november 2020 , 9:45

BRUSSEL (ANP) - Nederland is mogelijk 181 miljoen euro kwijt voor de miljoenen coronavaccins van de Amerikaanse farmaceut Pfizer. Persbureau Reuters meldde op basis van bronnen dat de Europese Unie een prijs van 15,50 euro per vaccin overeen is gekomen. Nederland krijgt de beschikking over maximaal 11,7 miljoen vaccins.

Het coronavaccin van het Amerikaanse Pfizer en het Duitse BioNTtech wordt mogelijk half december goedgekeurd door Amerikaanse en Europese medicijnautoriteiten. Het vaccin zou voor 95 procent effectief zijn bij het bestrijden van Covid-19.

De kostenpost van 181 miljoen euro staat allerminst vast. Niet bekend is of de prijs van 15,50 euro klopt. Mogelijk krijgen bepaalde lidstaten ook kortingen op de vaccins.

Het is ook nog niet gezegd dat in Nederland louter met het Pfizer-vaccin zal worden gevaccineerd. Mogelijk komen er ook snel alternatieven op de markt die geschikter zijn. Ook farmaceut Moderna kwam onlangs met bemoedigende berichten over de werking van een coronamiddel. De testresultaten van andere vaccins, zoals het Oxford-vaccin van AstraZeneca en het Janssen-vaccin uit Leiden, worden binnenkort verwacht.

Een woordvoerder van de Europese Commissie weigerde tegen Reuters in te gaan op de voorwaarden en de prijsstelling. Ook de farmaceuten wilden niet reageren.

