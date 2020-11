Brussel: tweede helft december mogelijk twee vaccins goedgekeurd

donderdag 19 november 2020 , 23:27

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie keurt mogelijk in de tweede helft van december al twee coronavaccins goed. Het gaat om de vaccins van BioNTech-Pfizer en van Moderna, zegt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie.

"Als alles zonder problemen verloopt" kan het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) de twee veelbelovende middelen "al in de tweede helft van december" voorwaardelijk toelaten, zei Von der Leyen na overleg met de regeringsleiders en staatshoofden van de EU over de coronacrisis. Maar aanvankelijk zullen er wel hele kleine hoeveelheden van het vaccin beschikbaar zijn, waarschuwt ze. "De grote aantallen komen pas later." Volgens premier Mark Rutte bieden de gunstige ontwikkelingen "perspectief" en wordt dat overal "toegejuicht". Hij prees de "toegevoegde waarde van gezamenlijk vaccins inkopen".

Hongarije heeft al een eerste partij ontvangen van een Russisch vaccin, maar daarbij heeft de commissie haar bedenkingen. Dat middel is niet goedgekeurd door EMA, en daardoor is niet duidelijk hoe het is gemaakt en is getest. "Inenten is een zaak van veiligheid en vertrouwen" en dat is er alleen als EMA zich erover heeft gebogen, waarschuwt Von der Leyen.

Ze kondigde aan een vaccinatiecampagne voor te bereiden "om de lidstaten te ondersteunen in de communicatie naar de bevolking toe over het belang van vaccins. Het is voor zelfbescherming en uit solidariteit", aldus de Duitse die afgestudeerd is en gewerkt heeft als arts. Het aantal mensen dat sceptisch is over vaccinaties zou in de EU toenemen.

De 27 spraken ook over testbeleid. Rutte zei dat Nederland positief staat tegenover het voornemen om wederzijds tests te gaan erkennen. "Dat is belangrijk voor de economie. We zeggen nu, niet reizen. Maar op gegeven moment kan dat anders liggen."

