EU-top begonnen met bespreking over meerjarenbegroting.

donderdag 19 november 2020 , 18:57

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De regeringsleiders en staatshoofden van de Europese Unie zijn begonnen aan een top over de coronapandemie. Maar eerst kwam het conflict over de meerjarenbegroting en het coronaherstelfonds aan de orde, dat sinds maandag hun aandacht opeist.

EU-president Charles Michel heeft de 27 uitgenodigd om te overleggen over de aanpak van de tweede golf en het Europees coördineren van coronamaatregelen. Het is de eerste keer dat de leiders met zijn allen vergaderen sinds de Hongaarse en Poolse premiers Orbán en Morawiecki een veto hebben uitgesproken over de Europese meerjarenbegroting met coronaherstelfonds. Zij willen de voorwaarde van tafel dat EU-subsidies kunnen worden gekort als een land de rechtstaat niet handhaaft.

Daarom kreeg eerst de Duitse bondskanselier Angela Merkel, die de afgelopen dagen op de dwarsliggers zou hebben ingepraat en heeft gezocht naar een oplossing, het woord over de spreekwoordelijke olifant in de kamer. Duitsland zit dit halfjaar de EU voor. Daarna spraken ook Orbán en Morawiecki. Vooraf schatten ingewijden in dat er nog geen oplossing op tafel zou komen.

Na afloop van de vergadering geven Michel en voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen gezamenlijk een persconferentie.

Terug naar boven