Koortsachtig brexitoverleg kort opgeschort om coronabesmetting

donderdag 19 november 2020 , 17:42

gewijzigd

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben hun onderhandelingen opgeschort over een handelsakkoord voor zodra de Britten ook in de praktijk de EU hebben verlaten. Een onderhandelaar uit het team van EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier heeft het coronavirus opgelopen.

"We hebben besloten de onderhandelingen voor korte tijd stil te leggen", twittert Barnier. De teams zullen hun werk "geheel binnen de richtlijnen" ondertussen wel voortzetten. De tijd raakt op om een overeenkomst te bereiken over de betrekkingen tussen de EU en Groot-Brittannië voor wanneer de Britten op 1 januari de EU-regels niet langer volgen.

"De gezondheid van onze teams staat voorop", reageert Barniers Britse evenknie David Frost. Hij onderhoudt "nauw contact met Barnier" over de ontwikkelingen.

De onderhandelaars zijn deze week bijeen in Brussel. Frost dankt "de Europese Commissie voor haar onmiddellijke hulp en steun".

Het is onduidelijk wat het nieuws betekent voor de voortgang van de onderhandelingen. Wie in België in nauw contact is geweest met een besmet persoon, moet tien dagen in quarantaine. Als dat voor sommige of zelfs alle onderhandelaars zou gelden, zou dat het overleg danig kunnen hinderen. Juist als het er bij precaire onderhandelingen op aankomt, is het belangrijk elkaar in de ogen te kunnen kijken, klinkt het vaak in Brussel.

Er zat ook de afgelopen dagen nog weinig schot in het overleg tussen Brussel en Londen, melden ingewijden. Ze blijven het grondig oneens over gelijke kansen voor Britse en Europese bedrijven, over het toezicht op eventuele afspraken en over de toegang van Europese vissers tot Britse wateren. Vooral de eerste twee zijn voor beide kampen principekwesties.

Barnier praat vrijdag de ambassadeurs van de EU-landen bij over zijn vorderingen. Pas als een akkoord echt in zicht is gaan vermoedelijk de luiken dicht en kondigen de onderhandelaars radiostilte af.

Voor een akkoord is de goedkeuring van het Europees Parlement nodig. Dat heeft daarvoor naar schatting vier weken nodig.

