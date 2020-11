EU eens over nieuwe sancties tegen Wit-Rusland

donderdag 19 november 2020 , 16:40

gewijzigd

Bron: www.kremlin.ru

BRUSSEL (ANP) - De EU-ministers van Buitenlandse Zaken zijn het eens geworden over een derde ronde van sancties tegen Wit-Rusland. Volgens EU-buitenlandchef Josep Borrell gaat de situatie in het land verder achteruit en komt er geen einde aan de onderdrukking van de bevolking door het regime van president Aleksandr Loekasjenko.

"De nieuwe sancties zullen niet alleen gericht zijn tegen personen, maar ook instellingen en bedrijven", zei de Spanjaard na afloop van een videoconferentie met de ministers. De EU had vorige week al gedreigd met nieuwe maatregelen nadat bij protesten in de hoofdstad Minsk een actievoerder van de oppositie om het leven was gekomen.

"Dit is ons antwoord op de wreedheden en dit is onze steun aan de bevolking", aldus Borrell. "Het is duidelijk dat er geen enkel positief signaal uit Wit-Rusland komt om met ons in welke dialoog dan ook te treden. Dus reageren we met de instrumenten die we hebben". Bedrijven straffen ligt gevoelig omdat zij economische activiteit genereren, benadrukte hij.

Begin oktober gingen de eerste sancties in tegen veertig personen rond Loekasjenko, onder wie bewindslieden, commandanten van de veiligheidsdiensten en leden van de kiesraad. Een maand later zette de EU de president er zelf ook op en veertien anderen.

Loekasjenko beweert de verkiezingen van 9 augustus te hebben gewonnen. Volgens de oppositie was er gefraudeerd met de stembusgang. Daarna kwam een grote protestbeweging op gang in het land waarbij duizenden demonstranten hardhandig zijn gearresteerd. Loekasjenko is ruim een kwart eeuw aan de macht in Wit-Rusland, maar de EU erkent hem nu niet als president.

Terug naar boven