Hoe zijn gemeenten en provincies vertegenwoordigd in de EU? Podcast Global Gossip spreekt met Ellen Nauta

donderdag 19 november 2020 , 12:30

© Zinneke

DEN HAAG (PDC) - Europa landt in de regio. Nederlandse gemeenten en provincies maken werk van de Green Deal, innovatiefondsen en plattelandsontwikkeling. Maar hoe zijn zij eigenlijk in Brussel vertegenwoordigd?

In de podcast Global Gossip spreken Mendeltje van Keulen (Fellow van het Montesquieu Instituut) en Ruud Schapenk met Ellen Nauta over het Comité van de Regio's. Ellen Nauta is de voorzitter van de Nederlandse delegatie van het Comité van de Regio's in Brussel en burgemeester van de gemeente Hof van Twente.

Global Gossip is de podcast over internationale politiek van het kenniscentrum Global Governance op de Haagse Hogeschool.

De nieuwste aflevering kunt u via deze link vinden.

Terug naar boven